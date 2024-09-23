通知慢？昨暴雨關水門上百汽機車仍被拖吊 蔣萬安還原應變作為

台北市昨長延時強降雨，加上大潮，一度基隆河、景美溪水位暴漲，部分水門昨晚18時起宣布只出不進、22時拖吊，仍上百汽機車遭移置。對於是否太慢通知？蔣萬安今表示，昨發出14萬通簡訊，共拖吊58輛汽車、48輛機車，是要確保市民安全。

對於這次長延時強降雨的相關因應，蔣萬安今天上午受訪說，這次在北投最大時雨量來到72.5毫米，累積最大雨量也有305毫米，確實可能造成嚴重災情。

所以市府前天成立內部緊急應變群組，昨傍晚針對基隆河、中山橋下堤外進行只出不進管制；晚間8點再擴大基隆河整個沿岸堤外只出不進。4個小時之後拖吊作業；晚間12點左右完成基隆河沿岸以及景美溪旁疏散門的全面關閉。

由於今天午後仍可能再有強降雨，蔣表示，市府非常密切關注相關降雨及可能造成的災情。根據氣象預報，市府前天週六傍晚就已成立跨局處內部緊急應變小組，包含工務局、消防局相關單位及士林、北投區公所，密切監控雨勢的狀況。

蔣萬安今天上午出席北市參與式預算城市交流論壇，媒體也問蔣，北市三級開設時間是否以新北晚？是不是有點慢半拍？蔣萬安說，台北市這兩天一直都是三級開設，昨天晚間因監測到雨勢逐步的增加，所以升級為三級強化的開設。

對於關水門的堤外停車場拖吊作業，蔣說，北市府昨傍晚5點40分左右就發出14萬通簡訊，趕快告訴車主即將要宣布堤外車輛只出不進的管制，並且6點宣布以後再有4個小時趕快請車主移車，包括透過官方LINE群組、行動防災APP、還有周邊鄰里各項廣播通知群等方式告訴車主盡快來移車。

這次總共拖吊58輛汽車、48輛機車，在昨天晚間12點，在確保所有市民的安全情況下，對基隆河沿岸的疏散門全面關閉。