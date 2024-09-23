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因應未來10萬人口進駐 於塭仔圳中心新建泰山分隊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影

新北新泰塭仔圳重劃區正建設中，規畫未來將有10萬人口進駐，不過卻離消防分隊有段距離，新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊。新北市長侯友宜表示，將分隊遷到塭仔圳中心，是為及早做好救災救護量能準備，預計2026年就能完工。

新泰塭仔圳重劃區開發面積約398.92公頃、容居人口數增加4.7萬人，未來人口數預估超過10萬人，且隨著都市化發展救災救護需求日益增加，原泰山分隊於1996年興建，廳舍老舊，使用空間僅277.1坪已經無法提供完善的執勤及訓練環境。為提升新泰塭仔圳地區救災救護能量，侯友宜今於泰山捷運公園主持「泰山分隊興建工程」動土典禮，消防局及義消們總動員到場支持。

侯友宜感謝各界努力並表示，塭仔圳第一區的開發預計2026年完成，未來10萬人口進駐須及早規畫救災救護量能準備，新建的泰山分隊將有地上3層、地下1層的新廳舍，總樓地板面積1271坪（4201平方公尺），除容納大型現代化救災車輛，更在2樓打造室內的體能訓練室及訓練平台，同時也規劃建置智能消防服務台，提升救災救護效能，而現有的泰山分隊將持續服務原泰山地區。

此外，新建廳舍外觀融合公園綠帶，是生態、節能、減碳、低汙染的綠建築外，為使重大災害後仍能維持使用功能，除增加耐震強度，也設計可連續72小時不間斷給水及送電，提升整體防災功能，並增進民眾防災觀念。

侯友宜補充，上任以來已完成萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴、頂埔分隊及第五大隊暨車輛保養中心等9處消防廳舍，除今動土泰山分隊外，尚有4處興建中（貢寮、雙溪、莒光及汐止分隊）及1處規劃中（淡海分隊）；另外還正規畫與中央合作興建另一處消防廳舍。

新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
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新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊，新北市長侯友宜今主持動土典禮。記者李成蔭／攝影
新北新泰塭仔圳重劃區正建設中，規畫未來將有10萬人口進駐，不過卻離消防分隊有段距離，新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊。記者李成蔭／攝影
新北新泰塭仔圳重劃區正建設中，規畫未來將有10萬人口進駐，不過卻離消防分隊有段距離，新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊。記者李成蔭／攝影

侯友宜 塭仔圳

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