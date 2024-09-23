大巨蛋又漏「撐傘看江蕙？」 蔣萬安：10月4日改善嚴重漏水區

大巨蛋前天辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻又發生漏水一度讓球迷撐傘看球，接下來國慶晚會10月5日登場，議員諷「難道要外賓撐傘看江蕙？」北市長蔣萬安今表示，已經要求遠雄優先針對國慶會使用到的區域，10月4日前完成檢修。

蔣萬安今天上午出席北市參與式預算城市交流論壇，針對大巨蛋再度漏水，蔣說，他已經要求體育局強力要求遠雄即刻進行進行相關改善工作，遠雄會提出分級改善措施及期限，並要求遠雄提出專案改善計畫。

所謂分級的改善作為，是針對嚴重大面積區域，要即刻改善完成，至於新的漏水區域，遠雄必須落實當時10月底改善完成的承諾，者部分都會納入整體營運績效，嚴格進行考量。

由於先前副市長李四川提到大巨蛋抓漏，8月會加裝薄膜、9月底應該會改善，是否薄膜沒有用？蔣說，北市府都會透過各種方式，要求遠雄即刻改善，所以要求遠雄必須提出分級改善計畫及期限，這部分遠雄也必須落實10月底全面改善完成的承諾。

蔣萬安說，遠雄先前承諾全面改善是在10月底，不過國慶晚會10月5日就要登場，所以市府會優先針對國慶晚會會使用到的區域，要求遠雄進行相關檢修，所以也要求遠雄提出分級的改善工作計畫及相關改善期限，每一周要求提報相關改善進度，針對嚴重、大面積漏水區域，遠雄必須要10月4日之前改善完成，其他零星的，必須要落實10月底前全面改善完成的承諾。