標檢局汐止圍牆被洪水沖垮畫面驚人 區公所今早清除磚石搶通

新北市汐止區標檢局汐止電氣檢驗大樓園區，因為抽水機故障導致積水，面臨中華街長約10公尺的圍牆竟被沖垮。汐止區公所今早完成搶修，恢復人車通行。當地崇德里長蘇宏杰今天說，圍牆應重建加固，園區排水系統也應改善。

新北市汐止區中華街今年4月間因強降雨淹水，淹水路段一側是經濟部標檢局園區，另一側是內政部住都中心的社宅建案基地。

中華街並未築造地下排水溝，將在社宅工程完成到一定階段時，重新施工填高路基並設排水溝。先前中華街的水流，分別排入社宅基地下方滯洪池，以及從圍牆開挖的11個孔洞，排入標檢局園區臨中華街的土溝。

今年因為社宅工程開挖地基，導致滯洪池範圍縮減，加上標檢局園區興建辦公廳舍，臨中華街的空地填土加高。今年4月間的大雨，造成標檢局園區的土溝積水，「反向」從圍牆孔洞排入中華街，導致淹水。

相關單位會勘後，決定雙管齊下，由住都中心加強排水能量，標檢局堵住圍牆孔洞，避免發生水患。

汐止地區昨天雨勢不斷，標檢局汐止電氣檢驗大樓園區排水機昨晚無法正常運作，導致土溝水位升高，中華街的圍牆無法承受，昨晚7點多先出現一道裂縫，接著長約10公尺的牆面傾倒。

圍牆倒塌後磚石碎裂，波及停在中華街臨社宅工地的機車，標檢局園區內的積水也宣洩而出，造成中華街淹水。汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪昨晚都到現場勘災，協調住都中心加速排水，區公所也調派機具清理現場磚石。