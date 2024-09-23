白鴨墜落10公尺深大排 新北動保處深入涵洞「神救援」

新北市動保處日前陸續接獲3位民眾通報，指位於樹林潭溝底大排有一隻白鴨不明原因掉落，受困在深度超過9公尺、約3層樓高深度的大排，救援難度高。

為救援受困鴨子，動保處接獲通報後派員前往，費了九牛二虎之力將鴨子救上岸，將落難鴨安置於板橋動物之家，後續將媒合愛心農場給牠一個家。

動保處人員指出，動保處人員抵達時，發現白鴨困在9公尺高的大排中，四周皆無樓梯，如需將鴨子救援上岸，得先使用攀爬設備讓人員抵達溝底，才有辦法進行圍捕救援作業。

3位動保員皆有受過高空救援訓練，身穿防水青蛙裝、腳著雨鞋、頭戴安全頭盔並配置頭燈，於堤岸上架設好繩梯及安全護繩後，一切準備就緒，才下切至潭溝底。

沒想到就在開始救援過程時，突然下起午後雷陣雨，水溝水位突上升，增添救援風險及難度。動保員一靠近鴨子時，立刻被牠察覺，即振翅飛離20到30公尺遠。動保員苦苦猛追，3個大男人在水溝中鴨子折返來回，追得筋疲力竭。

經過2個小時的來回周旋對峙，最後鴨子體力耗竭，躲入排水涵洞，大家使出三面包抄、聲東擊西，終於讓鴨子「落網」，救援任務達陣。獲救的鴨子立即送往板橋動物之家進行安置收容，由動保員及志工們給予乾淨的飲水、食物，也準備水盆讓牠洗澡，受到妥善照護。

動保員程沛宏有參與此次救援任務，他說，新北市通報的動物救援情況相當多元，這次白鴨落難大排水溝救援過程算是難度較高的類型。

回顧近年接獲通報雞鴨救援案例五花八門，通報地點出現在都會區不同角落，如市區馬路、公園生態池、老街溪畔、大排水溝、甚至是河堤水閘門，禽類因有逃離獵物捕捉的特性，同時可視範圍360度，加上水禽擁有水上飛行及潛水能力，因此每次在不同地形救援捕捉，挑戰性十足。