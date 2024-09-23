北市基隆河部分水門維持封閉 其餘陸續開啟
台北市政府今天宣布，因低壓帶對北台灣影響程度降低，除基隆河基1至基4水門因堤外仍有淤泥及漫淹情形維持封閉外，其餘水門陸續開啟。
台北市政府今天表示，原先關閉的景美溪及基隆河沿線疏散門自上午6時起陸續開啟，但基隆河自中山橋以下越堤坡道及基1至基4疏散門，因堤外仍有淤泥及漫淹情形維持封閉。
市府提醒，部分河濱公園及人行、自行車道可能仍有落葉，民眾進入時注意安全。
至於疏散門外原開放停車的道路紅黃線何時恢復禁停，市府將視情況隨時通知。
基隆河中山橋以下疏散門昨天宣布只出不進後，在今天凌晨0時關閉。市府統計，共拖吊36輛汽車及39輛機車，關閉時尚有115輛汽車及33輛機車滯留堤外，但因上游未持續降雨，河川水位未上漲至堤外停車場。
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