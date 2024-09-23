荷包失血！北市長延時強降雨關水門 堤外148輛車遭拖吊

受低壓帶及南方水氣北抬，台北市長延時強降雨，截至今天凌晨3時30分，台北市災害應變中心統計共接獲47件災情，均已處理完畢。另，水利處昨晚18時起實施疏散門只出不進，22時執行拖吊，共有148輛汽機車遭移置。

北市災害應變中心表示，因應山區降雨，基隆河水位持續上漲，水利處昨天晚間18時起實施疏散門只出不進，22時拖吊基隆河中山橋以下堤外地區，拖吊執行情形為汽車36輛、機車39輛，共75輛。截至22日24時關閉疏散門時，堤外滯停車輛尚有大車7輛、小車108輛、機車33輛，共148輛。

經統計，昨日零時至今天凌晨1時，最大總累積雨量發生北投區鞍部站305毫米，平地最大累積雨量為內湖區白馬山莊站213.5毫米。根據數值模式模擬預報，今清晨及上午雨勢趨緩，有零星陣雨，但午後仍有較強降雨訊號。