樓梯間慘變淋浴間！大龍峒社宅住戶哭：外面下大雨 我家下瀑布
受到低壓帶及南方水氣北抬影響，台北市這兩天長延時大雨時續，不過台北市大龍峒社宅住戶苦不堪言，因為北市整天大雨，也讓大龍峒社宅樓梯變淋浴間。
台北市議員顏若芳昨天深夜接獲住戶陳情，表示位於大同區的大龍峒社宅嚴重淹水，初判疑似是因為社宅電梯天井滲水，議員已在第一時間聯繫住都中心，要求儘速排除狀況、釐清肇因。
顏若芳表示，這波雨勢造成北市災情頻傳，她也請北市府督促社宅物管一發現異狀就要通報，不要等影響住戶才匆匆處理。而在雨後，也要盤點各個社宅的受影響情形，以利日後改善。
經向住都中心了解，之所以樓梯間有小瀑布，應為社宅B棟屋頂水塔上方平台排水孔，目測無異物堵塞但無法排水。造成積水沿著上水塔孔蓋往下順著逃生梯一路流到1樓大廳。
議員已經請住都中心，今早盡速請電梯業者到現場做檢測，事後也要檢討頂樓排水系統故障的原因。
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