北市強降雨 災情累至49起 南港撤離邊坡保全住戶2人
受低壓帶及南方水氣北抬，台北市長延時降雨持續，北市災害應變中心統計，截至22日晚23時30分止，共接獲49件災情。另，南港區公所已撤離列管邊坡保全住戶2人至山下安全處所。
另外，北市水利處表示，因TD19低壓環流造成長延時降雨，景美溪及基隆河沿線已多處河川水位漫淹至高灘地，為保障市民朋友生命財產安全。北市23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道。
至於交大於22日晚間22時，執行基隆河中山橋以下堤外地區(第一階段)拖吊作業，計移置汽車34輛、機車28輛，共62輛。
北市災害應變中心表示，北市截至22日晚間23時30分接獲49起災情通報，積淹水災情25件最多、其次為路樹傾倒13件、道路災情6件、邊坡落石3件、建物輕微受損1件、其他災情1件。
北投區鞍部站24小時累積雨量達312.5毫米，接近大豪雨等級，中央氣象署於22日23時15分將台北市山區提升為大豪雨特報。目前主要對流系統已往東移出台北市，今晚仍有殘餘雲系造成時雨量不到10毫米之降雨。
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