大巨蛋漏水 北市府限10月底改善

台北大巨蛋上周六舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱，吸引4萬球迷，寫下單場人數新高，但大雨影響，座位區再度漏水，一度讓球迷撐傘看球賽。國慶晚會舉辦在即，北市體育局說，已要求遠雄加強巡查，10月底前須改善完成。

遠雄巨蛋公司坦言，因強降雨，部分座位區出現滴水，昨、前日兩天共約400人受影響，對於受影響民眾深感歉意。目前正持續屋頂板與排水檢修作業，工程完畢前，售票會避開滴水疑慮區域。

中信兄弟周思齊引退賽昨晚在台北大巨蛋舉行，連續兩天都吸引滿場四萬名球迷進場，周思齊賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚（圖）。記者余承翰／攝影

大巨蛋上周末舉辦職棒球賽，因大雨不斷，場內座位區又漏水「下小雨」，4號入口前方天花板也不斷漏水，打壞球迷看球興致。為避免球迷淋雨，主辦單位特別開放捷運站出口Gate 6讓所有區域球迷入場，卻被塞爆，不少球迷將大排長龍照片放上網，引發熱議。

北市體育局表示，將嚴格要求巨蛋公司解決漏水、動線等問題，會在大雨天派員實地勘查，也持續追蹤改善進度，要求遠雄加強巡查漏水原因、加速補強改善，相關缺失將納入整體營運績效評估中嚴加考核。

另外，演唱會經濟夯，新北體育局修正新北體育場館管理要點，開放板橋第一運動館、新莊體育館舉辦藝文展演，最遲今年底公告。

體育局長洪玉玲說，板一正在整修，預計明年初完成，就能開始接受演唱會申請。另外，新北市長侯友宜年初喊出規畫新北大巨蛋，目前仍在尋覓適合基地。