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北市晚間強降雨 東吳大學宿舍樓梯成滑水道奇景

中央社／ 台北22日電
台北市東吳大學。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台北市東吳大學。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台北市今天強降雨不斷，有網友晚間於社群平台上傳在東吳大學宿舍的拍攝影片，只見滾滾雨水從樓梯流瀉，猶如瀑布或滑水道；引發許多網友留言說明天要游泳上課或自主放假。

受鋒面及低壓帶影響，中央氣象署指出，今晚至明天基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。

有網友晚間就在社群平台Threads（脆）上發文「東吳大學」，並附上一段影片，只見滾滾黃泥雨水從樓梯流瀉而下，猶如瀑布一般，事發地點是東吳大學外雙溪校區的學生宿舍。

貼文引發許多網友共鳴，甚至還補上去年、前年在同地點的淹水影片，笑言「同一個位置 同樣的場景超好笑」；有網友則是憂心明天上學是安全的嗎；有人則打趣說明天要游泳上課，學校沒有游泳池但有滑水道了；甚至有些還高呼自主放假。

這篇貼文發出1小時就超過2700人按讚，近200人留言和超過2800人分享。

東吳大學

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