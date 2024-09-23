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解內科塞車 堤頂大道北引道 拚明年7月完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

內科塞車困境如何突破，仍在找有效解方，北市府近期拆除瑞光路358巷口分隔島，讓內科車流可提前一路口左轉，紓解交通瓶頸約15%車流；市府也規畫增設堤頂大道北引道，預計明年完工，內科下班尖峰上國道車流更快紓解，減少堤頂大道3至5分通勤時間。

市議員李明賢指出，市長蔣萬安上任後推動智慧號誌、提高見警率，調閱資料發現，內科改善最多路段是基湖至民權東路約減62秒塞車；港墘到堤頂大道僅改善12秒，對民眾來說，紓解度還是無感。

李明賢說，內科通勤族人數達16萬人，約有四分之一是港湖在地民眾，上下班要從市區或外縣市往返，經團隊實測，發現高速公路上堤頂大道一帶，每天下午4時過後開始回堵。內科聯外主要仰賴國道1號，交通瓶頸點集中在銜接高速公路入口處。

交通局綜合規畫科長黃皇嘉說，近期市府正增設堤頂大道北引道工程，由新工處設計，預計年底完成設計、明年施工，目標是明年7月完工。

堤頂大道北引道工程將在綠地範圍施工，交通局強調，施工期間不會減少現有車道，避免施工讓內科交通惡化。

塞車 李明賢

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