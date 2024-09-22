快訊

巨業客運今夜台中宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

影／雨彈前十名都在雙北 汐止警戒、淡水陷滾滾黃泥水

新北持續降雨強化三級開設 二重疏洪道擴大管制封閉越堤道

中央社／ 新北22日電
受大雨影響，新北市災害應變中心強化三級開設，啟動強降雨應變，二重疏洪道因大雨積水，市府已派員管制疏洪十路以北區域路段及1、2、4、5、7號越堤道，只出不進，提醒民眾提早配合改道，以確保安全。圖／中央社
受大雨影響，新北市災害應變中心強化三級開設，啟動強降雨應變，二重疏洪道因大雨積水，市府已派員管制疏洪十路以北區域路段及1、2、4、5、7號越堤道，只出不進，提醒民眾提早配合改道，以確保安全。圖／中央社

新北市政府高灘地工程管理處表示，因持續降雨及配合抽水站抽水排放，二重疏洪道積水範圍擴及疏洪十二路以北，也增加封閉越堤道到7處，呼籲民眾改道，以確保安全。

受到大雨影響，新北市災害應變中心持續強化三級開設，啟動強降雨應變，二重疏洪道因豪雨積水，為顧及民眾安全，原本疏洪十路以北區域路段及越堤道已進行管制，但隨著持續降雨而擴大管制範圍。

新北市高灘處今晚表示，配合抽水站抽水排放，二重疏洪道疏洪十二路以北積淹水，除了原先1、2、4、5、7越堤道封閉，新增封閉6及9號越堤道，請民眾切勿強行進入封閉路段。提早改道，以確保安全。

至於會不會影響明天上班上學交通，新北市水利局表示，基於潮汐及降雨雨量等因素考量，只要經評估能開放通行，水利局會立即調派人員及機具進行路面清洗，完成道路巡視安全後開放。

水利局 豪雨

延伸閱讀

汐止標檢局圍牆原有11排水孔 昔日造成淹水封堵…今被洪水推倒

影／釀禍瞬間畫面曝！汐止標檢局廳舍圍牆竟被洪水推倒

汐止崇德國小旁豪雨泥水沖垮圍牆 積水深達10公分

新北樹林往交流道路段積淹水 汽車如行經「滾滾河流」

相關新聞

影／雨彈前十名都在雙北 汐止警戒、淡水陷滾滾黃泥水

全台風雨不斷，不少民眾以感覺連移動都困難，不少民眾憂心晚間「恐出事」，其中除新北汐止雨量已經達到警戒外，淡水更是出現滾滾...

第3波較大雨勢來了！文山埤腹站達193.5毫米 北市提升為強化3級開設運作

受低壓帶及南方水氣北抬影響，台北市災害應變中心及各區災害應變中心今天晚間10時提升為強化三級開設運作，各單位亦於內部成立...

影／釀禍瞬間畫面曝！汐止標檢局廳舍圍牆竟被洪水推倒

新北市汐止區茄苳路中央標準局辦公廳舍的圍牆今晚倒塌，積水宣洩而出，波及停在圍牆外中華街的機車，並造成積水。鄰近的住都中心...

台北大巨蛋漏水200座位「淋雨」 遠雄致歉：售票暫時避開

台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻因天氣影響發生漏水，議員也擔憂，10月初國慶晚...

大雨+大潮五堵水位達9.5m 李四川：車輛儘早駛離河川區

受到熱帶性低氣壓持續降雨影響，加上適逢天文大潮，河川水位漲潮時將比平時更高。台北市長蔣萬安今天晚間也在臉書表示，為確保大...

北市晚間強降雨 東吳大學宿舍樓梯成滑水道奇景

台北市今天強降雨不斷，有網友晚間於社群平台上傳在東吳大學宿舍的拍攝影片，只見滾滾雨水從樓梯流瀉，猶如瀑布或滑水道；引發許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。