新北持續降雨強化三級開設 二重疏洪道擴大管制封閉越堤道
新北市政府高灘地工程管理處表示，因持續降雨及配合抽水站抽水排放，二重疏洪道積水範圍擴及疏洪十二路以北，也增加封閉越堤道到7處，呼籲民眾改道，以確保安全。
受到大雨影響，新北市災害應變中心持續強化三級開設，啟動強降雨應變，二重疏洪道因豪雨積水，為顧及民眾安全，原本疏洪十路以北區域路段及越堤道已進行管制，但隨著持續降雨而擴大管制範圍。
新北市高灘處今晚表示，配合抽水站抽水排放，二重疏洪道疏洪十二路以北積淹水，除了原先1、2、4、5、7越堤道封閉，新增封閉6及9號越堤道，請民眾切勿強行進入封閉路段。提早改道，以確保安全。
至於會不會影響明天上班上學交通，新北市水利局表示，基於潮汐及降雨雨量等因素考量，只要經評估能開放通行，水利局會立即調派人員及機具進行路面清洗，完成道路巡視安全後開放。
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