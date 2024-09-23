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新北各區人口 淡水成長最多
新北市8月底人口為404萬4518人，與上月人數相比，29個行政區當中，淡水增加533人奪冠，其次是三重增206人、林口增189人，人口流失前三名是中和減142人、樹林減115人、瑞芳減111人。新北民政局分析，人口上升通常拜重劃區所賜，中和、永和區近年人口流失，關鍵是都市更新太慢。
淡水人口19萬8000多人，預計年底破20萬大關。住淡水區李姓男子指出，淡水房價相對親民，對年輕族群有吸引力，淡江大橋、淡北道路兩大聯外道路也快成形，交通條件愈趨成熟。
陳姓中和居民說，中和地狹人稠，道路擁擠、常塞車，當地老公寓多，要都更不容易，加上房價燙手，若成家要換房，只能往外搬，是造成中和、永和區人口流失的原因。
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