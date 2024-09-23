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龍年效應消失 新北出生率六都墊底

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失，新北市出生率為六都之末。示意圖。本報資料照片
台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失，新北市出生率為六都之末。示意圖。本報資料照片

台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失，新北市民政局統計，累計到今年7月，新北出生數9097人，粗出生率僅2.25‰，在六都排名墊底，這已是新北粗出生率連2年在六都排最後一名，龍寶寶比兔寶寶少，民代憂再不提出有效解方，將衝擊城市競爭力。

新北今年1至8月累計出生1萬0442人，死亡數為2萬0655人，自然增加流失1萬0213人，呈現「生不如死」狀態。新北民政局科長于英美說，民眾會考量各縣市生育政策福利不同，出生後先在北市報戶口，新北因為人口基數大，以致出生率相對較低，出生數在全台仍是前段班。

民政局資料顯示，新北今年1至8月出生數排名第三，出生人數最高是北市1萬0945人，桃園位居第二有1萬0851人，第四名至第六名則依序為台中1萬0364人、高雄9883人、台南5796人。

民進黨議員張維倩指出，新北出生率下滑，位居六都之末，問題值得正視，不斷要求市府放寬凍卵補貼，及更有感的住房補貼，唯有營造良好生育環境，才能讓年輕夫妻敢婚敢生，挽救低迷出生率。

國民黨議員江怡臻表示，新北在友善生育上投入了不少資源，包括公托數全國第一、提高教保員薪資及生育獎勵金等，鼓勵政策只能協助本來就有生育意願的夫妻。拉高生育率不能光靠地方，中央的人口政策也要有全面性規畫。

出生數 生育

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