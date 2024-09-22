入夜雨未歇…北市景美溪水位漫河濱 內湖康湖隧道淹水警戒

受低壓帶及南方水氣北抬，北市災害應變中心今晚10時提升為強化三級開設，正因基隆河等水位高漲，民代們紛紛發文，提醒民眾提高警覺。

北市議員張志豪晚間10時許在臉書提醒，目前景美溪的水位已淹上河濱步道、道南河濱公園、恆光橋下。請文山的居民注意水情、小心安全。

港湖立委李彥秀晚間也提醒，團隊第一線回報，今天晚間康湖隧道往大湖公園方向已經有積水狀況，目前水閘門已開啟，消防隊與警察局都到現場勘查警戒，提醒因大雨視線不佳，請民眾盡量避免深夜出門，如有必要出門，請穿著明亮衣物，開車、騎車請盡量減速慢行。