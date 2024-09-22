聽新聞
0:00 / 0:00
入夜雨未歇…北市景美溪水位漫河濱 內湖康湖隧道淹水警戒
受低壓帶及南方水氣北抬，北市災害應變中心今晚10時提升為強化三級開設，正因基隆河等水位高漲，民代們紛紛發文，提醒民眾提高警覺。
北市議員張志豪晚間10時許在臉書提醒，目前景美溪的水位已淹上河濱步道、道南河濱公園、恆光橋下。請文山的居民注意水情、小心安全。
港湖立委李彥秀晚間也提醒，團隊第一線回報，今天晚間康湖隧道往大湖公園方向已經有積水狀況，目前水閘門已開啟，消防隊與警察局都到現場勘查警戒，提醒因大雨視線不佳，請民眾盡量避免深夜出門，如有必要出門，請穿著明亮衣物，開車、騎車請盡量減速慢行。
北市議員黃瀞瑩也提醒，因北投區雨勢不斷，北投中繼市場前稍早因水流太大排水不及出現湧水情況，已經立即通知消防局到場處理。目前光明路跟公館路口已畫設警戒線，員警也到場協助指揮，請用路人經過時務必注意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言