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北市國賠求償追蹤 議員批消極

聯合報／ 記者鍾維軒劉懿萱／連線報導

台北市近3年國賠案71件，新北市有25件，以樹倒壓傷人車、道路坑洞及人行道不平致人受傷居多。北市法務局遭審計處質疑，未追蹤向第三方求償進度，有9件未獲全數求償，民代批浪費人民納稅錢。法務局允諾加強管控，每半年定期追蹤追償情形。

審計處統計，北市各機關2021至2023年間國賠案分別為17、33及21件，賠償金額約6640萬；原因屬公共設施設置或管理欠缺有60件，最終經國賠會決議求償58案、約5870萬元，賠償義務機關會向應負責任的公務員或第三人求償。審計單位指，北市法務局未追蹤向第三方求償進度，導致有9件未獲全數求償。

法務局回應，未全數獲償9件中，1件辦理求償協商中，該件求償對象為公務員，其餘對象為廠商。有1件每月分期給付中、1件已取得債權憑證辦理強制執行，其餘6件賠償義務機關已辦理求償作業，正在訴訟階段。

北市議員林延鳳認為，法務局被審計處發現「未定期清查追蹤」，把列管責任寄望各局處主動通報，不僅消極更是不思改進，法務局怠忽職守，若向失職人員或廠商追索的賠償金未討回，就是用人民納稅錢埋單，不把市民的錢當錢看，難怪樹倒、天坑等國賠案層出不窮。

北市法務局表示，已請各局處檢討缺失態樣，包括行道樹、道路及標誌標示等維管缺失，即使不存在故意或過失，也需承擔損害賠償責任。為精進追償作業並加強管控追蹤，確認求償對象後，將每半年追蹤追償情形。

另，新北2021年至2023年共25件國賠案成立，賠償金額1670萬5894元。新北法制局指出，國賠案義務機關不只公務人員，也包含協力廠商、機關等第三人，一年約開5次國賠會議，曾遇求償金額大，有允許分期付款，透過從薪水追討等方式，讓該負責的人不能迴避責任。

公務員 國賠

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