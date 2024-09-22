大雨+大潮五堵水位達9.5m 李四川：車輛儘早駛離河川區

受到熱帶性低氣壓持續降雨影響，加上適逢天文大潮，河川水位漲潮時將比平時更高。台北市長蔣萬安今天晚間也在臉書表示，為確保大家人身、財產安全，「我已經指示水利處9月22日18時，執行基隆河中山橋以下堤外地區只出不進管制。」

台北市副市長李四川今天晚間也在臉書提醒，因淡水河流域水情中心通報，五堵水位站已達9.5m，北市今天晚間20時(今晚8點）執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制，並開放中山、松山區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。如河川水位上漲快速達關閉標準，台北市將隨時關閉疏散門以保障堤內市民安全。

蔣萬安晚間也在臉書提醒，管制執行4小時後，北市府將開始拖離堤外停車場滯留車輛。提醒市民朋友，人員、車輛儘早遠離河濱公園、河川區域，確保生命財產安全。並表示，交通局今天下午17點41分已發送簡訊，請車主留意水情及管制措施共11萬4000封；下午18時另提醒只出不進措施，再次發送簡訊共14萬907封。

根據氣象署統計，台北市今天最大累積雨量前十名，截至今天晚間6點，累積雨量第一名為大安區福州山測站，累積雨量為168毫米；其次為文山區埤腹測站142.5毫米、大安區台大測站135.5毫米、信義區三興國小測站131毫米、信義區信義站127.5毫米、文山貓空站及市政中心站均測得124毫米。

蔣萬安今天在臉書說，他已指示交通局發送簡訊通知車主，並透過市府官方line群組、行動防災app、周邊里鄰系統等方式，提醒民眾移儘速車。截至今天下午17時止，台北市災害應變中心共計收到12件災情，包含樹木倒塌、道路積水等狀況，「我要求消防局、工務局、警察局、環保局、交通局及其他相關局處嚴陣以待，掌握雨情、即時應變。如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，我也會持續在留言處向大家報告最新狀況！

蔣萬安更在臉書貼出疏散門周邊路邊停車暫停收費，開放範圍訊息：士林區：中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍；承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍；重慶北路4段﹝中正路(不含)以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

大同區：涼州街(環河北路至延平北路)以南；市民大道(不含)(環河北路至延平北路)以北；延平北路(市民大道至涼州街)以西；環河北路(市民大道至涼州街) (僅開放東側-南往北方向)以東。