北市基隆河沿線水門 晚間8時起只出不進
台北市政府今天表示，由於降雨持續，繼基隆河中山橋以下堤外地區晚間6時起實施只出不進後，沿線其餘疏散門皆在8時起只出不進，呼籲停放在堤外的車輛儘速駛離。
台北市工務局水利工程處發布新聞稿表示，淡水河流域水情中心通報，因水位高度已達標準，基隆河沿線疏散門今天晚間8時起實施「只出不進」管制，周邊區域8公尺以上道路紅黃線附條件開放停車。
水利處呼籲，在河濱公園活動人員及停放車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，若河川水位較預期上漲快速至關閉標準，將隨時關閉疏散門以保障堤內市民安全。
交通局指出，疏散門實施只出不進4小時後，開始拖吊堤外滯留車輛，未自行移車的大型車將處新台幣4800元罰鍰、小型車2400元罰鍰、機車1800元罰鍰。
此外，由市府代為拖吊移置堤內的車輛，另須繳納移置費及保管費，大型車移置費3000元、保管費半天250元；小型車移置費900元、保管費半天100元；機車移置費200元、保管費半天25元。
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