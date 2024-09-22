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快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

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快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市今18時起，執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制。圖／北市水利處提供
台北市今18時起，執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制。圖／北市水利處提供

熱帶性低氣壓TD19持續帶來降雨，且適逢天文大潮，台北市河川水位於漲潮時將比平時高，今天18時起執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛。

北市水利處表示，因石門水庫蓄水率仍維持高檔，後續仍不排除有調節性洩洪可能，目前針對低窪處之淡水河6號、5-1號疏散門先行進行關閉，淡6至淡5自行車道封閉通行，其餘疏散門維持開放，建議民眾盡量移至堤外車輛，如達到疏散門關閉條件仍會進行關閉作業。

北市交通局宣布18時起管制水門，包括士林區中正路(通河西街至環河北路)以北區域範圍；承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍；重慶北路4段（中正路以南及國道1號以北）以東之區域。大同區部分，涼州街(環河北路至延平北路)以南、市民大道(環河北路至延平北路)以北、延平北路(市民大道至涼州街)以西、環河北路(市民大道至涼州街) 僅開放東側-南往北方向。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域禁止臨時停車。計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局將於22時起開始拖吊作業，對未自行移車之大型車處4800元、小型車2400元、機車1800元罰鍰。除罰鍰外需繳納移置費及保管費，大型車移置費3000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。

台北市今18時起，執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制。圖／北市水利處提供
台北市今18時起，執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制。圖／北市水利處提供

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