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台北大巨蛋漏水200座位「淋雨」 遠雄致歉：售票暫時避開

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
周末由於天氣不佳主辦單位開放所有球迷可從捷運站一上來Gate6入口進場，卻也讓大批民眾擠在同一個出入口排隊。記者實際觀察，捷運站出口一上來確實人潮擁擠，除了排隊入場外，還有在等人，大約賽前半小時，入口處開始出現排隊人潮。記者洪子凱／攝影
周末由於天氣不佳主辦單位開放所有球迷可從捷運站一上來Gate6入口進場，卻也讓大批民眾擠在同一個出入口排隊。記者實際觀察，捷運站出口一上來確實人潮擁擠，除了排隊入場外，還有在等人，大約賽前半小時，入口處開始出現排隊人潮。記者洪子凱／攝影

台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻因天氣影響發生漏水，議員也擔憂，10月初國慶晚會登場，若問題遲未改善恐讓外賓看笑話，要求體育局加強督處遠雄。遠雄致歉表示，目前持續進行屋頂板與排水檢修作業，修繕完成前，售票也會避開可能發生滴水疑慮區域

大巨蛋本周末舉行周思齊引退賽，吸引眾多球迷到場參與，昨天更邀請天團五月天開唱，吸引4萬人到訪，不過受到熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，場館內這兩天又出現「漏水」狀況，也望外界擔憂10月5日國慶晚會若下雨，巨蛋內若發生漏水，恐讓外賓看笑話。

議員秦慧珠表示，大巨蛋從去年至今漏水問題一直都未解決，應想辦法解決，眼看10月初就要舉辦國慶晚會，體育局應要求遠雄9月底就要把問題改善完成，而不是還維持10月底承諾，若晚會當天真的漏水，丟臉的不僅是台北市政府、遠雄，「而是整個中華民國」到時候再來說評分那些，都沒有意義了。

遠雄巨蛋公司表示，周末賽事期間受強降雨影響部分座位區出現滴水狀況，經盤點21日與22日分別約200位民眾受影響，活動方也立即協助更換座位，目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，在工程完畢前，售票會避開可能發生滴水疑慮區域，對受影響民眾深感歉意。

此外，周末由於天氣不佳主辦單位開放所有球迷可從捷運站一上來Gate6入口進場，卻也讓大批民眾擠在同一個出入口排隊。記者實際觀察，捷運站出口一上來確實人潮擁擠，除了排隊入場外，還有在等人，大約賽前半小時，入口處開始出現排隊，但人流都有持續移動，僅有到入口處要掃QR code需花一點時間，現場服務人員除引導依序進入，也建議民眾改從其他出入口進出，節省排隊時間。

周末由於天氣不佳主辦單位開放所有球迷可從捷運站一上來Gate6入口進場，卻也讓大批民眾擠在同一個出入口排隊，工作人員宣導請民眾依序進場，或改走其他出口節省排隊時間。記者洪子凱／攝影
周末由於天氣不佳主辦單位開放所有球迷可從捷運站一上來Gate6入口進場，卻也讓大批民眾擠在同一個出入口排隊，工作人員宣導請民眾依序進場，或改走其他出口節省排隊時間。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻因天氣影響發生漏水，議員也擔憂，10月初國慶晚會登場，若問題遲未改善恐讓外賓看笑話，要求體育局加強督處遠雄。圖／議員陳宥丞辦公室提供
台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻因天氣影響發生漏水，議員也擔憂，10月初國慶晚會登場，若問題遲未改善恐讓外賓看笑話，要求體育局加強督處遠雄。圖／議員陳宥丞辦公室提供

國慶 大巨蛋 漏水

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