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新北樹林往交流道路段積淹水 汽車如行經「滾滾河流」
受熱帶性低壓影響，連日來持續性的大雨，其中新北三峽樹林北大特區一帶周圍積淹水，引發民眾討論。新北水利局表示，幾處積水處屬非都市計畫區，且為局部低窪點，當下已由公所交通管制，將持續關注及相關處理。
今周末不少民眾外出，但下午卻開始下大雨，新北三峽樹林北大特區一帶佳園路、柑園街等地卻淹大水，往交流道方向民眾汽車須橫跨「滾滾水流」；民眾表示，知道會下雨，但沒知道下那麼大、淹成這樣，只希望水能盡速排掉。
水利局說明，今持續性的大雨造成樹林區佳園路三段145巷、柑園街一段335巷、土城區和平路等處積水，經查以上積水點屬非都市計畫區，且為局部低窪點，積水當下已由區公所交通管制，目前僅剩樹林區柑園街一段335巷積水未排除，目前仍持續降雨中，公所持續交通管制，待積水狀況排除後恢復正常通行。
新北市政府表示，今日午後熱對流旺盛，新北市全區易有強降雨，民眾請慎防瞬間大雨、路面積水、溪水暴漲、土石坍方，注意自身安全。新北市災害應變中心強化三級開設，水利局及各區公所正密切監控各區水情並作最即時的因應。
新北高灘處表示，二重疏洪道因豪雨積水及抽水站抽水，為顧及民眾安全，疏洪十路以北區域路段（及越堤道）已管制， 目前已管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道（1、2、4、5、6、7及9號越堤道）只出不進，切勿強行進入封閉路段，民眾請提早配合改道。
另外，二重疏洪道內自行車道、大漢溪鶯歌區山佳自行車道、新店溪中安橋下自行車道及板橋江子翠自行車道，因今日豪大雨有部份區段有淹水淤泥有管制狀況，請民眾勿強闖以維安全。
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