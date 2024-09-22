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大巨蛋又漏…陳宥丞：接下來國慶典禮要外賓撐傘看江蕙？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳宥丞說，他也收到球迷朋友傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。圖／陳宥丞
議員陳宥丞說，他也收到球迷朋友傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。圖／陳宥丞

大巨蛋昨辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻又發生漏水，一度讓球迷撐傘看球，後換座位。昨天人也在大巨蛋看球賽的民眾黨議員陳宥丞也轟，「大巨蛋持續漏水，國慶外賓撐傘看江蕙？」

陳宥丞今天在臉書表示，周董引退賽他在現場跟許多球迷一樣留下眼淚，美中不足就是部分球迷臉上不知是淚水還是雨水，場內漏水的問題就是無法具體改善！陳說，國內球迷朋友可以忍、也能換位置！但接下來就是國慶典禮，繼續漏水，但來自國際上的友邦元首、各國政要難道要撐傘看江蕙！？

陳說，他也收到球迷朋友傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。這問題他從年初測試賽就發現並且提出質詢，市府也承諾改善；接續漏水不停，他也在部門智質詢、總質詢不斷追蹤，要求市長蔣萬安、體育局長必須對遠雄硬起來，甚至能以契約評分計算來與遠雄談判，但問題迄今，「就是漏水修不好、改不完、漏不停！」

陳宥丞說，開議在即，他會繼續追，並且提出具體建議，市府應交付第三方勘驗漏水及提供檢測報告，因為既然遠雄無法解決問題，又或者遠雄害怕面對問題，就應把市民的巨蛋交付第三方協助，真正面對問題、解決問題。

大巨蛋 朋友 漏水

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