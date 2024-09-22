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北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

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北市文山、大安區這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市平地最大雨量前三名分別為文山區埤腹、大安區福州山、大安區台灣大學各有93、87.5、73.5毫米。記者陳正興／攝影
台北市平地最大雨量前三名分別為文山區埤腹、大安區福州山、大安區台灣大學各有93、87.5、73.5毫米。記者陳正興／攝影

受熱帶低氣壓及低壓帶影響，台北市今天上午至今，大安、信義、文山、中正、萬華累積雨量已經超過60毫米，其中平地最大雨量前三名分別為文山區埤腹、大安區福州山、大安區台灣大學各有93、87.5、73.5毫米。

台北市災害防救辦公室也統計北市截至13時止，北市災害應變中心計收到2件樹木倒塌、4件道路(跨河橋梁上2件)積水案件，案件在接獲通報後，均已由權責單位迅速派員到場處理。

北市災防辦表示，市府已要求時雨量達40毫米的行政區，請轄區內環保、警察、消防、工務、民政、都發橘等執行災害防處措施，各單位於內部成立緊急應變小組。並由觀傳局及媒事組加強宣導民眾適時採取必要防汛措施(如遠離河川、清理家園週遭排洩水孔雜物、檢視居家防水匣門等)。

北市 雨量

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