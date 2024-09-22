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板一預計明年初完成跑道整修 最快2025年可辦演唱會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
板橋第一運動館正進行田徑場跑道整修工程，預計明年初完成。圖／新北體育局提供
板橋第一運動館正進行田徑場跑道整修工程，預計明年初完成。圖／新北體育局提供

演唱會經濟夯，新北體育局修正新北體育場館管理要點，開放板一、新莊體育館舉辦藝文展演。體育局長洪玉玲說，距公告還差一步會加緊推進，同時板一也正在整修，預計明年初完成，就能開始接受演唱會申請。另外，新北市長侯友宜年初喊出規畫新北大巨蛋，目前仍在尋覓適合基地。

板橋第一運動館是國際認證標準田徑場，場地每5年就需重新認證1次，今年6月起開始田徑場跑道整修工程，包含競賽區、弓形區、緩衝區及其他田賽場地，及管線優化、田徑場外增設暖身跑道工程等。洪玉玲說，盼明年初整建完成，搭配體育場館管理要點，未來就能在板一開演唱會。

板橋第二運動場預計打造新北小巨蛋，已在增審階段，有一家廠商提出申請，預估投資金額達212億；市府則有望透過板二場BOT案的租金及營運權利金，增加歲入25億，並設計加收權利金機制。板二改建後室內席次達1萬人以上，還會有標準籃球練習場地、1千坪健身中心、運動中心、社區教室、足球練習草地等。

另外，侯友宜年初喊出規畫新北大巨蛋，民代紛紛提議在選區內合適場域興建，如在塭仔圳重劃區、淡海二期、土城看守所原址、板樹體育館、蘆北蘆南重劃區等。對此，洪坦言，新北大巨蛋對市府來說是中長期計畫，目前設定基地面積需6至8公頃，且交通便捷處，正與地政、城鄉局盤點整開區或通盤檢討的合適基地。

市議員陳偉杰說，有請體育局評估新北大巨蛋進駐淡海二期，但市府考量需面面俱到，尤其北北基桃是一個生活區，雙北皆有大巨蛋，必要性、功能性需有區隔，若互相排斥也並非好事。

板橋第一運動館正進行田徑場跑道整修工程，預計明年初完成。圖／新北體育局提供
板橋第一運動館正進行田徑場跑道整修工程，預計明年初完成。圖／新北體育局提供

大巨蛋 體育館

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