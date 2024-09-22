龍年效應消失新生兒恐驟降 新北出生率六都墊底

台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失，其中新北市出生率為六都之末。新北民政局強調，新北人口基數大，但實際上出生人數也屬前段。綠營民代認為，凍卵及住房補貼要加強才有誘因；藍營民代則說，新北在友善生育上不少政策，但若中央不把人口政策提高，地方努力有限。

民政局統計，累計到今年7月，新北出生數9097人，粗出生率僅2.25‰，在六都排名墊底，這已是新北粗出生率連2年在六都排最後一名，龍寶寶比兔寶寶少，進一步檢視新北今年1至8月累計出生1萬0442，死亡數為2萬0655，自然增加上流失1萬0213人，呈現「生不如死」狀態。

新北民政局戶政科長于英美表示，有些民眾會因為縣市政府間政策關係，出生後先在台北市報戶口，而新北因為人口基數大，才導致出生率相對較低，但實際上出生人口數在全台也是前段班。

據民政局資料統計，新北市今年1至8月出生人數排名第三，出生人數最多為台北市1萬0945人，桃園市位居第二名1萬0851人，第四名至第六名則依序為台中市1萬0364人、高雄市9883人、台南市5796人。

新北市議會民進黨團總召張維倩指出，新北出生率年增率不斷下滑，位居六都之末，如今龍年出生人數又不如以往，面對明年蛇年新北市的生育率仍是堪憂；這問題應被重視，所以黨團過去不斷要求放寬凍卵補貼，但最後新北才用擠牙膏式的給予經醫療評估的30至40歲女性，符合資格可申請補助，仍有進步空間。

張維倩認為，應給予新生兒家庭更多的住房補貼，如生三胎換屋補助，亦或是如桃園宣布新招租的社宅都提供10%給2胎以上家庭。新北市要提供良好的生育環境，能讓新婚夫妻願意生，才能以讓新北落後的生育率力往狂瀾。