周思齊引退賽台北大巨蛋又「下小雨」 體育局：要求10月底前全面改善

台北大巨蛋本周末舉行棒球賽，恰逢中信兄弟舉辦球星周思齊引退活動，昨天更力邀天團五月天開唱，吸引4萬人到場，刷新進場紀錄，不過受天氣影響有民眾座位再度出現漏水情況。北市體育局表示，第一時間即掌握相關資訊，並要求球團、遠雄協助更換座位，並要求遠雄加強巡查，10月底前全面改善完成。

大巨蛋這周末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，加上邀請表演嘉賓為五月天，吸引4萬人到場，打破中職例行賽原本最高3萬4506人的紀錄，更創下啟用以來入場人數新高，不過由於昨天受到熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，北市降雨不斷，座位區又有漏水情況出現，打壞球迷看球興致。

由於昨天天候不佳，為避免球迷淋雨，主辦單位也特別開放捷運站一上來Gate 6讓所有區域球迷入場，但卻出現單一出入口排隊塞滿狀況，更有不少民眾將照片放上網，只見照片中「人山人海」排隊盛況，也引發討論。

對此，場地方遠雄目前暫無回應。北市體育局表示，將嚴格要求巨蛋公司須解決大巨蛋漏水問題，更落實於10月底全面完成改善漏水問題承諾，體育局除於大雨天派員實地勘查，也持續追蹤改善進度、掌握相關防漏作為。

針對昨天漏水問題，體育局表示，第一時間掌握發生區域並即要求遠雄與球團協助球迷更換座位，確保球迷觀賽權益外，也要求遠雄加強巡查漏水原因、加速補強改善進度，而相關缺失將納入整體營運績效評估中嚴加考核。