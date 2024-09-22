內科塞車解方...堤頂北引道預計明年完工 估縮減3至5分通勤

內科塞車無解？北市府近期再進行兩項內科交通改善解方，包括已拆除瑞光路358巷口分隔島，車流可提前一路口左轉入內科，紓解路口交通瓶頸，約減少15%車流；市府也將施工增一處上堤頂大橋的北上引道，明年完工後可讓內科下班尖峰，上高速公路車流更快紓解，估可減堤頂大道3至5分鐘通勤時間。

目前內科交通整體改善率，儘管這一年多來推多項措施，但路口改善僅縮短通勤約10多秒，引發議員質疑感受有限。近期北市府再度祭出兩項解方，包括拆除下堤頂大道後瑞光路358巷口分隔島，還有堤頂大道增設北引導工程。

北市交通局綜合規畫科長黃皇嘉說，北引導目前正由新工處設計，年底完成設計、明年施工，目標希望最快明年7月完工，未來完工後，可縮短未來堤頂大道的停等車流，目前道路現況是只能從舊宗路引導上高速公路，未來將增加一個引道，可以讓下班尖峰內科要上高速公路的車流快點紓解。未來交通局也會持續與高公局討論開放路肩通行長度。

議員李明賢指出，市長蔣萬安上任後，積極推動智慧號誌、提高見警率等政策，不過內科交通每個路口改善率有限，調閱資料發現，改善最多的路段是基湖至民權東路改善15%約縮減62秒；港墘到堤頂大道僅改善12秒，對民眾來說，塞車的紓解度差異不大。

李說，內科交通問題，主要是通勤族高達約16萬人，僅約4分之1上班族是港湖民眾，其餘上下班要從市區或外縣市往返，特別是下班從堤頂上國道車潮回堵嚴重，導致堤頂大道嚴重塞車。議員也找助理實測，發現高速公路上堤頂18標的回堵狀況嚴重，除未來應要向中央爭取高架路肩行駛，現在路況從舊宗上堤頂大道北上高速公路，每天下午四點過後也都嚴重回堵，光短短一公里就塞了53分鐘，舊宗路600公尺北上國道一閘道，也塞了半個小時，宛如是每天上演的停車場。

議員說，目前內科聯外車流主要仰賴國道1號，交通瓶頸點大多集中於銜接高速公路入口處，現況由堤頂大道往北經國道1號往汐止方向之車輛，需繞行陽光抽水站後，再往南行經舊宗路二段後方能上匝道。