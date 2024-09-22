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北市人口銳減引爆話題 新北淡水人口單月增533人

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北淡水人口近期持續穩定上漲，台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙的路口之一，每到尖峰時間必塞。圖／聯合報系資料照
新北淡水人口近期持續穩定上漲，台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙的路口之一，每到尖峰時間必塞。圖／聯合報系資料照

台北人口銳減引爆北部人口話題，隔壁的新北市人口有所上漲，29區中淡水近期人口持續穩定上漲，在地民眾及買房族都說，主要是房價親民，生活機能也足夠，交通建設接下來也將到位；中和區則是流失最大區，地方民眾說近年房價高漲，不少年輕人要買房都只能遷出。

新北8月底人口數為404萬4518人，比較上月增減數，29區當中，淡水增加533人奪冠，其次是三重增206人、林口增189人，人口流失的前三名是中和減142人、樹林減115人、瑞芳減111人。新北民政局分析，人口上升通常拜重劃區所賜，中和、永和區近年人口流失，關鍵是都市更新太慢。

淡水居民指出，淡水主要就是風景漂亮，現在房價在新北又算是相對便宜，所以這幾年吸引很多外來民眾買房住進來，想想十年前人口才十幾萬人，如今沒想到已經馬上快要20萬人，人口倍數成長。

淡水買房族則說，當初會考慮淡水是因為朋友介紹，大家一群都是從台北過來買房的，主要是房價親民，在雙北生活圈已經相當少見，現在機能也相當完整，淡江大橋、淡北道路兩大聯外道路也就快成形，唯一可能就差醫院了。

中和居民表示，坦白說中和真的有點「難住」，因為道路擁擠、常常塞車，所以出門真的都是滿辛苦了，大眾運輸除了捷運橘線，其他捷運線或公車其實搭起來真的不是很方便。

中和地方人士指出，中和地狹人稠，住宅也都是相當密集，很多老公寓要集結成可都更的也難，中古大廈戶數多要辦都更就又更複雜了，但儘管如此，可能因為地點優勢及生活機能佳，房價還是不斷上漲，不少人成家要換房，就只能往外搬。

中和青年居民也說，因為家中父母年長，因此決定把老公寓賣掉換電梯大樓，但哪知道房價已經追不上，因此開始往周邊較便宜區域移動，只能忍痛搬離中和；另名青年也說，主要還是房價太貴，中和老房就由父母繼續著，現正規畫看看「林三淡」等地區，等正式成家後搬離中和。

新北淡水人口近期持續穩定上漲，引發討論。記者李成蔭／攝影
新北淡水人口近期持續穩定上漲，引發討論。記者李成蔭／攝影

中和 淡水

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