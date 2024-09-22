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來公館商圈chill！秋OUT音樂節9座舞台演出 逾百店家響應
公館是台北市相當人氣的大學城商圈，「2024秋OUT音樂節」下周末登場，將首度結合逾150家商家提供悠遊付單筆回饋20%、還有超過百攤最大文創市集，串聯9座音樂舞台，下周末到公館體驗台北南區最大的音樂市集盛會。
活動主辦北水處表示，公館商圈夜市的平價美食、衣飾、運動用品等，是台大、師大、台科大、北教大、世新、政大等大學生逛街吃飯最佳日常，今年「2024秋OUT音樂節」將擴大舉辦，9月28、29日首度結合150家以上公館商家，除提供悠遊付回饋，特色店家也推出優惠抽獎商品、攤商兌換券等，供民眾打卡抽獎。
今年「2024秋OUT音樂節」共有9座舞台、100組藝人共襄盛舉，包括位於台北自來水園區中的《秋水》免費舞臺、與公館水岸廣場的《秋月》售票舞臺，均邀請時下年輕人最喜愛的嘻哈音樂為主秀，兩大嘻哈金曲歌王將在秋OUT兩日分別壓軸演出。
據了解，金曲獎男歌手「蛋堡」今年只在《秋OUT音樂節》演出，「Leo王」與「幻術大仙」則首次結合嘻哈與魔術共演。
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