白晝之夜嗨到凌晨里長憂擾民 市府26日將辦說明會溝通

今年白晝之夜將於11月2日下午在大安森林公園登場，時間一路至隔日凌晨，但有里長擔心周邊為住宅區，人潮夜晚流動會影響在地民眾生活品質。議員表示，文化局應將動線規畫好，將對居民干擾降到最低。文化局回應，除將活動時間縮短外，10點後活動多以靜態為主，26日也將舉行地方說明會了解在地需求。

白晝之夜是源自法國巴黎的藝文盛事，去年將活動帶入議會與台北市政府，也讓各界耳目一新，今年台北邁入第9年舉辦，則以「夜行動物派對」主題，選定在大安森林公園周邊舉辦，但由於周邊靠近住宅區、年長者較多，不少里長擔心深夜打擾安寧。

大安區民輝里長陳威禎表示，去年白晝之夜活動拉到四四南村周邊舉辦，由於周邊有住人該地里長半夜都接到不少投訴，這次市府選定要在大安森林公園舉辦周邊里長基本都反對，對里內治安、噪音更無法預期，更有可能有民眾因飲酒過度打擾居民休息。

陳威禎說，整場活動約在凌晨2點落幕，大安森林公園主舞台活動結束後，人潮可能會分流到東區商圈、永康商圈，參與民眾移動過程可能會到超商買酒邊走邊喝、聊天，沿路經過居民恐受影響，市府已決定要在大安森林公園舉辦，就應讓活動場地集中，減少流動，否則「讓超商得利，卻苦到居民。」

議員曾獻瑩表示，白晝之夜前8年幾乎都辦在商圈，今年在大安森林公園辦理，周邊就緊鄰著許多住家，在治安、聲響上面都需要特別注意，動線規畫很重要，里長最關心的就是社區的安寧，在人潮的移動下，一定要把噪音的干擾降到最低，創造雙贏。

文化局表示，今年選定富有多樣生態的大安森林公園為主要展區，並以「打造最全民的生態文化行動」為概念主軸，考量場域特性及降低周遭鄰里干擾，活動規畫初期即拜會主要展區周邊里長，了解在地關心議題，因此將活動時間提前至凌晨2點結束，節目安排晚間10點過後僅保留藝術裝置及小規模的靜態活動為主。

文化局說，目前C-lab台灣當代實驗場僅有數位藝術節部分戶外活動為響應白晝之夜演出至9點止，其他則為室內靜態展覽，對於在地的噪音影響較低，預計26日舉行地區說明會傾聽在地建議，完善整體活動規畫。