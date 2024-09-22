大巨蛋周思齊引退賽又漏水 北市嚴令10月底前改善

台北大巨蛋昨天舉辦中職中信兄弟周思齊引退賽，球場屋頂遇雨再度漏水。台北市體育局今天表示，將嚴格要求遠雄落實10月底全面改善完成的承諾，持續派員實地勘查、追蹤進度。

中信兄弟21、22日在台北大巨蛋替周思齊辦引退賽，首戰找來五月天賽後演出，吸引4萬名觀眾入場，改寫中職例行賽原本最高3萬4506人的紀錄，也是大巨蛋啟用以來入場人數新高。

然而受到熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，台北市昨天雨勢不斷，大巨蛋屋頂再度漏水，影響球迷觀賽。

台北市體育局今天重申，將嚴格要求遠雄巨蛋公司解決大巨蛋漏水問題，落實10月底前全面完成改善的承諾，體育局將持續在大雨天派員實地勘查，追蹤改善進度及防漏作為。

體育局表示，針對大巨蛋昨天漏水情形，除在第一時間掌握發生區域，立即要求遠雄與球團協助球迷更換座位，以確保球迷觀賽權益，也再次要求遠雄加速改善進度，相關缺失將納入整體營運績效評估中，在明年度由大巨蛋營運績效評估委員會嚴加考核。