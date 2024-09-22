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華江橋道路與LED路燈改善 24日至月底夜間封路須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北市方向之機車道路面已達使用年限且有老舊破損現象，新北工務局將做銑鋪改善。圖／新北工務局提供
華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北市方向之機車道路面已達使用年限且有老舊破損現象，新北工務局將做銑鋪改善。圖／新北工務局提供

華江橋為新北板橋往返台北的重要道路，不過道路鋪面及夜間照明都需改善。新北工務局表示，將在9月24日至30日每晚11時至隔天清晨6時，封閉全段機車道及最外側汽車道；其中24日至27日同時分階段封閉部分匝道更換LED燈具，請用路人配合現場交管指揮通行。

工務局長馮兆麟指出，華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北方向的機車道路面已達使用年限，且有老舊破損現象，藉銑鋪改善為更安全舒適的行車環境；路燈也可優化夜間照明亮度，保障用路人交通安全的同時，更打造環保低碳的永續城市。

養工處說明，道路銑鋪施工分為兩階段。第一階段為9月24日至25日每晚11時至翌日清晨6時，將封閉全段往台北市機車道，請改由萬板橋及光復橋行駛；同時最外側汽車道及通往環河快速道路匝道也將封閉，請車輛沿西園路轉相關道路行駛。第二階段為26日至30日每晚11時至翌日清晨6時，再次封閉全段往台北市機車道，請改由萬板橋及光復橋行駛。

LED燈具更換工程分四階段進行，每晚12時至隔日清晨6時施工。9月24日第一階段工程封閉板橋往台北機車道及周邊匝道，須沿文新路銜接行駛萬板大橋通行；25日第二階段工程封閉板橋往台北汽車道及周邊匝道，須沿環河南路至台北通行；26日第三階段封閉台北往板橋機車道及周邊匝道，須改由台北桂林路行駛萬板大橋至板橋；27日第四階段封閉台北往板橋汽車道及周邊匝道，須沿環河西路改由萬板大橋通行。

華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北市方向之機車道路面已達使用年限且有老舊破損現象，新北工務局將做銑鋪改善。圖／新北工務局提供
華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北市方向之機車道路面已達使用年限且有老舊破損現象，新北工務局將做銑鋪改善。圖／新北工務局提供

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