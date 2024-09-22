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華江橋道路與LED路燈改善 24日至月底夜間封路須改道
華江橋為新北板橋往返台北的重要道路，不過道路鋪面及夜間照明都需改善。新北工務局表示，將在9月24日至30日每晚11時至隔天清晨6時，封閉全段機車道及最外側汽車道；其中24日至27日同時分階段封閉部分匝道更換LED燈具，請用路人配合現場交管指揮通行。
工務局長馮兆麟指出，華江橋是連接雙北的重要橋梁，交通量龐大，其中板橋往台北方向的機車道路面已達使用年限，且有老舊破損現象，藉銑鋪改善為更安全舒適的行車環境；路燈也可優化夜間照明亮度，保障用路人交通安全的同時，更打造環保低碳的永續城市。
養工處說明，道路銑鋪施工分為兩階段。第一階段為9月24日至25日每晚11時至翌日清晨6時，將封閉全段往台北市機車道，請改由萬板橋及光復橋行駛；同時最外側汽車道及通往環河快速道路匝道也將封閉，請車輛沿西園路轉相關道路行駛。第二階段為26日至30日每晚11時至翌日清晨6時，再次封閉全段往台北市機車道，請改由萬板橋及光復橋行駛。
LED燈具更換工程分四階段進行，每晚12時至隔日清晨6時施工。9月24日第一階段工程封閉板橋往台北機車道及周邊匝道，須沿文新路銜接行駛萬板大橋通行；25日第二階段工程封閉板橋往台北汽車道及周邊匝道，須沿環河南路至台北通行；26日第三階段封閉台北往板橋機車道及周邊匝道，須改由台北桂林路行駛萬板大橋至板橋；27日第四階段封閉台北往板橋汽車道及周邊匝道，須沿環河西路改由萬板大橋通行。
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