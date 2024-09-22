台中最好康！ 報名機車駕訓班地方中央共補助2800元

台中市政府為鼓勵年輕族群學習正確交通安全知識，避免無照騎機車上路發生危險，從今年從8月1日至11月30日止，中央加地方補助2800元，優惠對象不限台中市民。交通局表示報名數比往年成長五成，將持續爭取加碼。

只要年滿18歲，台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，在期限內並取得普通重型機車駕照，即能享有台中市加碼訓練補助經費1500元，加上交通部補助1300元訓練費，共計可獲2800元補助費用。

交通局統計自8月1日實施機車駕訓補助後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1629人，較去年同期1053人增加576人，增幅54.7%，有效提升參訓意願。交通局表示，明年將持續爭取加碼補助。

交通局長葉昭甫表示，全國機車死傷事故居高不下，且年輕族群交通死傷持續偏高，分析數據發現，參加過機車駕訓學員，相較未受訓民眾違規風險降低59%、肇事風險降低36%，雖然拿到駕照，但機車駕訓對於改善交通違規及事故有一定成效。

林姓學員是大一新生，展開大學新生活，因家裡沒機車可使用，同時也想學習正確機車騎乘技巧，看到台中市及交通部補助機車駕訓課程，因此報名，以了解道路交通法規和車輛構造修護常識。

蔡姓學員原本要直接前往監理所考照，發現機車駕訓班可以比原定時間提早考試，既拿補助又能學習交通規則及正確駕駛習慣，改報名台中市的機車駕訓班，考取機車駕照。