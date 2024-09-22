北市北投昨多處破百毫米 下一波今午至明清晨仍有大雨

2024新北市眷村文化節於9月28日至10月27日在空軍三重一村熱鬧起跑，今年以「在一村，說眷村」為主題，結合「初生之犢不畏唬」大專青年脫口秀比賽，帶動年輕人參與傳承眷村文化，透過創新有趣的活動展現眷村獨特的「青風潮」，還有脫口秀專場表演、包水餃、彩繪花磚、旗袍體驗、走讀、露天電影院等精彩活動，邀請民眾一起來參與。

2024-09-21 16:53