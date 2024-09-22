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北市北投昨多處破百毫米 下一波今午至明清晨仍有大雨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD19從東側引入南方水氣北上，今天午後，預估將為台北市帶來大雨等級雨勢，較大雨勢會出現在今天中午至明天清晨。圖／北市災防辦公室提供
熱帶性低氣壓TD19從東側引入南方水氣北上，今天午後，預估將為台北市帶來大雨等級雨勢，較大雨勢會出現在今天中午至明天清晨。圖／北市災防辦公室提供

受熱帶性低氣壓環流比原先預期往西移動，北市災防辦公室提醒，儘管今上午降雨對台北市的影響減小。不過熱帶性低氣壓TD19從東側引入南方水氣北上，今天午後，將為台北市帶來大雨等級雨勢，較大雨勢會出現在今天中午至明天清晨，仍需注意。

北市災防辦也公布昨天上午8至20時北市累積雨量排行前10測站，分別為北投水磨坑溪145和米；大屯山135毫米；鞍部134毫米；大屯國小測站130.5毫米；北投貴子坑127.5毫米；北投竹子湖124.5毫米；北投小油坑122毫米；關渡121.5毫米；桃源國中121毫米；北投稻香里121毫米。

北市府提醒，中央氣象署仍於今天凌晨3點55分發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓（TD19）今天凌晨2時位於台北西北方約100公里海面上，未來以時速21轉25公里穩定向西南方行進，儘管強度持續減弱，不過午後將為台北市帶來大雨等級雨勢。

北市府提醒，中央氣象署仍於今天凌晨3點55分發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓（TD19）今天凌晨2時位於台北西北方約100公里海面上。本報資料照
北市府提醒，中央氣象署仍於今天凌晨3點55分發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓（TD19）今天凌晨2時位於台北西北方約100公里海面上。本報資料照

北市府 北投 桃源

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