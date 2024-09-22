北市木新市場中繼點蓋社宅惹議

北市文山區木新市場改建討論多時，都發局卻編列預算規畫在中繼點之一的樟新平面停車場建社宅，昨辦說明會，36名里長連署抗議並提5項訴求，要求市政府遵循原規畫先做為中繼市場使用，待木新市場改建後，再建社宅。都發局表示，將帶回討論。

木新市場使用42年，2樓氯離子過高，近年天花板區域塌陷，里民要求改建，市府正評估中繼點，提出樟新停車場等9處。

都發局卻規畫在樟新平面停車場建社宅，「變更台北市文山區實踐段二小段667地號機關用地為社福及機關用地細部計畫案」8月29日起在北市府與文山區公所公展30天，昨也在樟新區民活動中心辦說明會。

36名里長表示，沒有更合適替代地點前，樟新平面停車場不宜挪做他用，規畫應以中繼市場為優先，以免增加民眾購物的時間成本和生活不便，也應保障攤商生計；對市府未充分聽取居民意見，里長們表示遺憾，要求讓居民參與決策，對社區的未來發展提出建設性意見。

樟新市場社宅基地目前在先期規畫階段，都發局回應，說明會是向民眾說明都計方案內容，內容皆未定案，會將民眾意見帶回討論，木新中繼市場意見也將請市場處評估，涉及都計部分提市都委會討論。

市場處表示，已委託台北市土木技師公會檢測鑑定木新市場建物結構，預計10月底完成，後續將視鑑定結果辦理；至於木新中繼市場用地，會持續與自治會與地方溝通，取得共識後再辦理市場改建規畫。