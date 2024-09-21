青鳥再飛基隆晚會抗議藍委林沛祥 現場猶如「罷樑大會」
台灣公民陣線今晚到基隆光一路陸橋下舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，抗議立委林沛祥提案修改選罷法、只會聽從國民黨黨意，要讓他未來「落選」。現場罷樑團體上台宣講罷免謝國樑理由，有如「罷樑大會」。
台灣公民陣線聯盟新北工作隊副隊長羅宜表示，今天會在立法院開議後沒幾天就到基隆，就是要告訴基隆民眾，在地立委林沛祥在選舉罷免法修正案，對要加嚴附身分證影本的議案是支持的，並且在過去5、6月青鳥運動反國會濫權行動，林沛祥都是跟著國民黨的腳步，投下許多的同意票。
羅宜說，因此今天從基隆台灣頭開始，也邀請罷樑團體志工來宣講，開始新會期的倡議，後續在其他地方也會和在地團體合作，舉辦相關活動。立院新會期他們會注意國民黨、民眾黨會不會再度聯手，強推民主倒退法案，不管是核能還是選罷法修正案，都會持續來關心。
羅宜指出，國民黨說什麼，林沛祥就做什麼，他們今天要抗議只會聽黨意的林沛祥，目前並不是要罷免他，而是要讓他未來落選，基隆不要只會聽黨意的立委。
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，今天利用青鳥行動的機會，來強化罷免謝國樑的理由。選罷法的標準的修改，對於基隆和全台其他縣市未來的罷免案都會有重大影響。
今天晚會多名志工上台宣講，台下罷樑志工發傳單，現場有如罷樑大會，不斷高呼口號「謝國樑下台」，雖然下小雨，但人潮不少。
林沛祥對於今晚青鳥行動對他的抗議行為表示，這是非常可笑的一件事，現在青鳥和罷樑現在串連在一起，青鳥指控他提案修改選罷法非常可笑，他沒有提案修改選罷法，會針對他的原因，就是因為他不贊成罷免謝國樑，且是基隆唯一的立委，他認為罷免是製造仇恨對立的東西，門檻太低，不符民意期待。
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