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木新市場改建還沒找到中繼點 北市府揭最新進度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區木新市場改建議題討論已久。記者胡經周／攝影
北市文山區木新市場改建議題討論已久。記者胡經周／攝影

北市文山區木新市場改建議題討論已久，市府提出9處中繼點場址，其中一處樟新平面停車場，因都發局規畫在此蓋社宅，當地里長們連署向市府抗議，盼市府設置中繼處應優先其他規畫。都發局今辦說明會，回應會將民眾所提意見帶回府內討論；市場處表示，市場處仍持續與自治會與地方溝通中繼用地，待取得共識後，再規畫市場改建。

樟新市場社宅基地目前正在先期規劃階段，都發局回應，今日辦理都市計畫細部計畫變更公開展覽，都發局會中就全市社宅規畫原則、都市計畫變更內容等回應，並說明本次說明會是向民眾說明都市計畫方案內容，內容皆未定案。  都發局說，會將民眾所提意見帶回府內討論，木新市場中繼相關意見也將請市場處評估，涉及都市計畫部分則提台北市都委會討論。

市場處表示，為確保公共使用安全，已委託台北市土木技師公會進行木新市場的建物結構檢測鑑定，預計10月底完成，後續將視鑑定結果辦理。至於木新市場中繼用地，市場處仍持續與自治會與地方溝通，待取得共識後，再辦理市場改建規畫。

北市 社宅 都市計畫

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