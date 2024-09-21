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大巨蛋今全場開放預計4萬人進場 北捷首次啓用人流顯示面板

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北捷國父紀念館站首次啓用最新的人流顯示面板。圖／北市府提供
北捷國父紀念館站首次啓用最新的人流顯示面板。圖／北市府提供

台北大巨蛋今舉辦職棒球員周思齊引退賽以及五月天演唱，預計有4萬人進場。台北市長蔣萬安下午受訪指出，北市府增加引導人力，今天也在北捷國父紀念館站首次啟用最新的人流顯示面板，必要時也會調整捷運班距、增加班次。

台北大巨蛋今場內舉辦職棒球員周思齊引退賽，加上五月天演唱，下午2點開放進場前，因當時下雨，民眾為了躲雨，提早進入下沉廣場避雨，一度造成台北大巨蛋6號入口擠滿人潮，2點開始進場後才疏解。

蔣萬安下午出席北市113年國家防災日防災教育宣導活動受訪，針對對應措施，蔣萬安說，因應今天中華職棒球員周思齊引退賽以及五月天的演唱，大巨蛋全場開放，預計會有4萬人進場，已經要求警察局、交通局、捷運公司等相關單位，做好全面的因應準備。

蔣萬安表示，包含警察局在今天規畫了65名警察同仁在場維持秩序，另外對於幾個重要的路口，包括忠孝逸仙、忠孝基隆、忠孝光復，以及市民光復等，加強交通疏導。

蔣萬安說，捷運公司也在必要時會調整班距，還有增加班次。另一方面增加整個引導的人力，最重要的是今天在北捷國父紀念館站也首次啟用最新的人流顯示面板，讓所有的乘客、旅客、球迷更清楚、方便地知道哪一個通道能夠最快速、最方便。

北捷國父紀念館站首次啓用最新的人流顯示面板。圖／北市府提供
北捷國父紀念館站首次啓用最新的人流顯示面板。圖／北市府提供

五月天 北捷 周思齊 大巨蛋 蔣萬安

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