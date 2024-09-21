坪林茶博館推「宋代點茶」體驗 穿越時空重現宮廷品茗雅趣

新北市坪林茶業博物館現正展出「茶與王」特展，介紹歷代皇家茶文化故事，為了讓觀眾身歷其境體驗宮廷飲茶風雅之興，茶博館規劃於9月28日(六)舉辦「宋代點茶」活動，透過學習宋代點茶與茶百戲技藝，帶領民眾進行一場跨時空的茶文化之旅。

坪林茶業博物館表示，「茶」在東、西方歷史脈絡中，都是皇室貴族珍愛的飲品，許多帝王們也為之著迷，以藝術才華聞名的宋徽宗便是一位愛茶成痴的「茶學皇帝」，他不僅著書立論茶道，更自創「七湯點茶法」成為當時最時髦的飲茶方法，茶風興盛的宋代，還發展出在茶湯上繪畫的「茶百戲」娛興技藝，堪稱現代咖啡拉花始祖。茶博館為了讓大眾深度感受茶文化樂趣，因此特別舉辦「點茶」體驗活動，帶領民眾動手體驗歷史悠久的宋代茶文化技藝，感受古人品茗的風雅之趣。

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