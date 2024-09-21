葉元之喬遷包場請看角頭 國內影星大咖到場加持

以原汁原味打響名號的國民黨立委葉元之，服務處近日喬遷至板橋小遠百旁，葉元之昨舉辦了「角頭 大橋頭」電影欣賞會，讓民眾於服務處領票藉此宣傳服務處地點。昨晚吸引近200名民眾參與活動，國內影星高捷、張懷秋、吳震亞、王宣、黃騰浩等也到場感謝民眾對國片支持。

葉元之強調，角頭多部系列電影倍受歡迎，已是台灣影視產業重要知識產權。這次新電影票房也突破2億，剛好服務處喬遷，因此透過服務處索票、領票方式向民眾告知新服務處開張訊息，也用行動挺國片、挺角頭電影，希望民眾一起支持優良國片，盼角頭票房突破3億。

葉元之從新北議員變身委員進國會後，教育方面關心108課綱、雙語教育、幼教、校園安全、高齡教育、親職假等議題；打擊詐騙跟黃牛、醫療品質提升、長者照顧、稅制改革也是關心重點。地方建設則爭取公立幼兒園、改善國小操場及地坪，並透過荒廢國有土地活化爭取停車格、充電樁，推動電線桿地下化。其他包括緊盯浮洲都市計畫、泰板輕軌、捷運萬大線二期進度等。

葉元之表示，除在板橋小遠百旁成立服務處外，未來在板橋溪崑地區也會成立服務處，讓鄉親服務更方便。期盼無論是地方建設或與中央政策有關問題，歡迎民眾意見反映，自己將勇於在中央為民眾發聲。