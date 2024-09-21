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木新市場改建還在尋中繼點 35個里長寫信連署抗議市府

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區木新市場改建爭論多時，目前尚未確定中繼市場的場址。圖／聯合報系資料照
北市文山區木新市場改建爭論多時，目前尚未確定中繼市場的場址。圖／聯合報系資料照

北市文山區木新市場改建爭論多時，都發局編列預算，規畫在9處中繼點場址之一的樟新平面停車場興建社宅，今在當地辦說明會。不過，該區35個里長連署寫了一封抗議聲明書並提5大訴求，堅決要求市政府應當遵循原規畫，先將停車場作為中繼市場使用，待木新市場改建完，中繼點再依市府計畫需求建造。

木新市場於1982年建成，4年後增建2樓作為區民活動中心等用途，但2樓遭檢測氯離子過高，且近年出現天花板區域塌陷，在地里民認為改建年限雖未到，但有安全性疑慮，應即刻改建，市府正評估適合中繼點，提出樟新停車場、樟興公園等9處。

然而，被列為中繼點之一的樟新平面停車場，都發局已編列預算要在這蓋社宅，都市計畫「變更台北市文山區實踐段二小段667地號機關用地為社福及機關用地細部計畫案」8月29日起在北市府與文山區公所公開展覽30天，都發局今也在樟新區民活動中心辦說明會。

文山區共43個里，包含鄰近樟新平面停車場的樟文里、樟腳里等35個里長連署寫信向北市府，對於市府擬將原規畫為市場中繼站的樟新平面停車場改為社宅用地，表達強烈抗議，直言此項變更不僅未能顧及社區實際需求，且將嚴重影響當地居民生活便利、社區經濟正常運作，並提出5大訴求。

里長說，一是市場中繼站的重要性，樟新平面停車場原被規畫為市場中繼站，是基於當地市場改建或重整期間的過渡需求，若未能如期設置，將嚴重影響當地居民生活便利性，並損害市場攤商的經營利益。

二是社區生活的迫切需求，里長說，周邊地區的居民依賴附近市場購買新鮮食品和生活用品，若該地區無法設置市場中繼站，將迫使居民遠離社區尋找替代市場，增加時間成本和生活不便。

三為居民聲音未被充分重視，對於在這一重大規畫變更中，市府未能充分聽取居民意見，里長們表示遺憾，並點出該項變更關係整個社區發展和未來，理應經過更廣泛的居民意見徵集與透明的討論程序，居民有權利參與決策，並對社區的未來發展提出建設性意見。

再者，里長們堅持先行設置市場中繼站，並強烈要求市政府尊重當地居民意見，先行落實樟新停車場作為市場中繼站的原規畫，市場中繼站的設置是對社區需求的回應，也是對民生的基本保障，他們願與市府共同探討，尋求雙方都能接受的解決方案，但中繼點設置應優先其他規畫。

五是罔顧市場攤販生計，木新市場改建須有中繼市場，維持市場攤販生計，樟新停車場是最適宜位置，若逕自變更為社宅用地，置市場攤販3年以上生計何地？未確定中繼點前，該處不宜變為社會宅用地。

北市文山區木新市場改建爭論多時，該區35個里長連署寫了一封抗議聲明書給北市府，並提5大訴求。圖／讀者提供
北市文山區木新市場改建爭論多時，該區35個里長連署寫了一封抗議聲明書給北市府，並提5大訴求。圖／讀者提供
北市文山區木新市場改建爭論多時，該區35個里長連署寫了一封抗議聲明書給北市府，並提5大訴求。圖／讀者提供
北市文山區木新市場改建爭論多時，該區35個里長連署寫了一封抗議聲明書給北市府，並提5大訴求。圖／讀者提供

停車場 北市府 社宅

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