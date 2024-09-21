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侯友宜夜間視察道路刨鋪 新北今年專案執行9條重要路段

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區的重要道路，路面重車出入頻繁負荷量大，新北市府以專案道路分年分段進行銑鋪，最近正在新北大道3至4段進行專案道路夜間鋪設工程。圖／新北市工務局提供
新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區的重要道路，路面重車出入頻繁負荷量大，新北市府以專案道路分年分段進行銑鋪，最近正在新北大道3至4段進行專案道路夜間鋪設工程。圖／新北市工務局提供

新北大道是往來新莊、泰山及三重重要道路，因路面重車出入頻繁易變形損壞，昨深夜3至4段施工鋪路，新北市長侯友宜特地前往視察。工務局今年也將9條重要路段專案銑鋪，侯友宜並期勉團隊提供民眾安全的通行環境，讓新北市基礎建設的品質更進步。

侯友宜指出，新北大道緊鄰新莊副都心，沿線還有機場捷運線等重要幹道，是新北市重要的門戶，市府將全長10公里新北大道以專案道路方案分年改善道路品質，預計在2026年完成全線完工，改善國際遊客抵達新北市第一印象，安全通行環境和不斷精進施工品質，持續打造美好城市環境。

立委洪孟楷、新莊議員陳世軒昨也前往現場了解施工情形，洪孟楷表示，新北預計逐年推動280公里長專案道路，專案道路為車流量大、重車多的主要幹道。需要更厚實、耐壓、持久的施工品質。使用類國道瀝青水準，做到耐壓、抓地力強、又能經得起考驗的多效路面。

工務局長馮兆麟說，新北大道為省道台1線，大型重車出入頻繁、載重量也大，常因重車急停急煞導致路口前路面容易變形損壞，也有多處零星區塊修補及路面老化龜裂情形，影響市民行車安全，因此養工處特別將新北大道列入「專案道路改善計畫」範圍，加強銑鋪提升道路品質及行車安全。

工務局表示，今年工務局執行新北共9條重要路段專案銑鋪，專案道路採用較一般鋪面材料更粗的1英吋骨材級配及黏度較高的改質三型瀝青進行拌合，鋪設完成後能提供更高抗壓強度提升道路安全，同時嚴格管控管線單位在鋪設完成後2年內計畫性挖掘申請，減少道路挖補，提升路面使用年限效果、降低日後維護頻率。

新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區的重要道路，路面重車出入頻繁負荷量大，新北市府以專案道路分年分段進行銑鋪，最近正在新北大道3至4段進行專案道路夜間鋪設工程。圖／新北市工務局提供
新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區的重要道路，路面重車出入頻繁負荷量大，新北市府以專案道路分年分段進行銑鋪，最近正在新北大道3至4段進行專案道路夜間鋪設工程。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜昨日深夜前往新莊新北大道3至4段視察正在進行專案道路施工現場，工務局長馮兆麟（右）說明今年新北市專案道路現況。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜昨日深夜前往新莊新北大道3至4段視察正在進行專案道路施工現場，工務局長馮兆麟（右）說明今年新北市專案道路現況。圖／新北市工務局提供

侯友宜 新北 機場捷運 洪孟楷

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