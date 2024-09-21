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北海岸不明巨響疑爆炸議論紛紛 判戰鬥機音爆聲勿恐慌

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市北海岸金山地區昨天下午5點20分左右，發生巨大疑似爆炸聲響，很多民眾、員警以為發生爆炸意外，引發各種揣測及議論。圖／讀者提供
新北市北海岸金山地區昨天下午5點20分左右，發生巨大疑似爆炸聲響，很多民眾、員警以為發生爆炸意外，引發各種揣測及議論。圖／讀者提供

新北市北海岸金山地區昨天下午5點20分左右，發生巨大疑似爆炸聲響，很多民眾、員警以為發生爆炸意外，引發各種揣測及議論。金山區公所表示，警政、消防、電力單位均未接獲任何有關意外的通報，初步判斷應該是戰鬥機海面低空飛行音爆聲，請大家不必驚慌。

金山地區昨天下午5點20分左右，陽金公路、金寶山萬壽里、磺港中角海岸等沿線，都有居民、巡邏員警聽到連續的巨大爆破聲音，民眾說，以為是發生連環大車禍，不過經過當地的勤務人員查證，並沒有接獲任何災害的報案電話。

一名警員表示，聽起來有可能是戰鬥機低空飛行時候，發出來的音爆聲音，包括住在陽金公路的天籟社區民眾也有聽到，但跑出去看都不見蹤影。以前有聽過類似的聲響，後來得知是戰鬥機低空飛行產生的音爆聲音。

到底聲音來源為何？並沒有人看到戰鬥機，民眾在各社群及金山區公所官網紛紛留言，有人說，「第一次聽到戰鬥機的聲音太酷了，5點多聽到碰了一聲超大聲，以為是變電箱爆炸或是出車禍相撞聲。」

還有人表示，一開始還以為是打雷，可是實在是太久了，後來確實聽到了飛機的聲音，原來是戰鬥機；還有網友指出，剛好在開車，以為自己撞車了；也有人指聽到的聲音，像巨大龍炮；一名住中角的網友表示，大門玻璃差點要破了，有夠可怕的，她兒子說應該是音爆沒錯。

網友表示，戰鬥機加速到音的倍數就會有突破音速而產生氣爆而叫音爆。不過，區公所及警方都無法證實是否有戰鬥機飛過，尚待釐清。

金山區公所說明表示，警政、消防、電力單位均未接獲任何有關意外的通報，初步判斷應該是戰鬥機海面低空飛行音爆聲，請大家不必驚慌。

爆炸 金山

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