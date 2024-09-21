捕捉虎頭蜂 新北培訓無人機隊

新北市近3年虎頭蜂通報從每年5500件攀升至8000件，每年9月至11月虎頭蜂繁殖、築巢，攻擊性強，過去曾有遊客被螫死。農業局與台大昆蟲系建置虎頭蜂熱點地圖，提供查詢虎頭蜂出沒點；昨天宣布進一步與業者研發、培訓無人機防治虎頭蜂保衛隊，降低捕蜂危險性。

台灣大學昆蟲系教授楊恩誠表示，統計2018年至2023年通報虎頭蜂窩的行政區前3名為新店3388件、淡水2571件、汐止區1838件；螫傷熱點集中於市區及郊山步道景點處，其中又以新店、坪林、淡水居多。

虎頭蜂攻擊事件多集中在郊山地區，常有山客進入叢林或淺山遭蜂螫，農業局根據過去的通報紀錄建檔，分析近6年虎頭蜂築巢地點，建立「新北市虎頭蜂熱點網站」，提供「虎頭蜂熱點地圖」與「虎頭蜂科普知識」，提醒民眾避免闖入高風險區，加強對虎頭蜂的警覺性與防範措施，減少被螫傷亡事件。

動保處昨舉辦記者會，農業局長諶錫輝說，不論在登山步道或住宅區，都可能有虎頭蜂出沒，過往捕蜂只能用人力，充滿風險，甚至導致捕蜂達人死亡；這次跟農業科技公司合作，改用無人機捕蜂，不但降低捕蜂風險，也能提升效率。

楊恩誠提醒，民眾在秋季登山時，要注意做好行前準備工作，包含查詢警示資訊、穿戴淺色裝備、攜帶應急藥品、自備醫療小卡等；行前須知包含識別虎頭蜂攻擊行為、了解山區虎頭蜂常出沒地點、注意飲食招蜂風險，切勿棄置食物垃圾，更勿入荒僻山徑，遠離巡邏蜂與蜂巢。

動保處表示，虎頭蜂逢繁殖、築巢季，領地意識極強，警戒性與攻擊性特別高，山區虎頭蜂巢都在數十公尺高，且隱身於樹叢中不易發現，登山客若不小心常誤闖領地遭蜂螫，呼籲民眾登山前須做功課。