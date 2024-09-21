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違停亂象多 新北微電車將開放停收費車格

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市11月起開放已掛牌微型電動二輪車停放機車收費車格，比照機車收費。圖為捷運海山站周邊收費車格。記者葉德正／攝影
新北市11月起開放已掛牌微型電動二輪車停放機車收費車格，比照機車收費。圖為捷運海山站周邊收費車格。記者葉德正／攝影

全國微型電動二輪車最晚11月29日前強制掛牌，過去因屬「自行車」不得停收費機車格，衍生停車亂象，新北估1.9萬輛車需掛牌，目前掛牌約7787輛，交通局公告，11月起開放已掛牌微電車停放收費車格，比照機車收費。但車主認為一位難求，應設法增加車位避免排擠。

新北市在今年8月1日起，除了捷運海山站、府中商圈、淡水老街外，增加板橋區捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口區機場捷運A9站、蘆洲區三民高中站、新店區大坪林、十四張周邊實施路邊機車車格收費管理。

交通局停車營運科技正陳錦民說，透過收費，希望有效減少久停及廢棄機車占用等情形，同時針對長期欠繳費車輛依法拖吊移置，釋出車格，紓解機車族停車需求。先前微型電動二輪車只能比照自行車停車，未來若未掛牌的微型電動二輪車違規停放，警方將依規定取締拖吊。

交通局也說，微型電動二輪車騎士可使用「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」等3重機車停車優惠措施，可節省不少通勤開銷。

陳錦民指出，目前微型電動二輪車違停亂象多停在紅黃線上，且多為明顯廢棄或損壞車輛。今年至9月19日統計資料中，因違規拖吊的車輛有395輛，民眾領回357輛，未掛牌的微型電動二輪車無車籍資料，拖吊時會在地面留停吊場及電話供民眾辨識，如未領回經公告3個月後依道交條例規定拍賣。

黃姓車主指出，機車車格收費路段大多都一位難求，周邊自行車格更是屈指可數，新規定終於可以停入收費車格，她認為20元換來方便性，不讓車子被拖，「有地方停最重要」。不過陳姓市民說，機車格已經不夠用，若微型電動二輪車也停，可能排擠機車停車空間，熱門路段應該設法增加更多車格才對。

機場捷運 電動

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