台中聯勤招待所變身社福園區上梁 地方憂停車位不夠

台中市西區聯勤招待所荒廢逾10年，歷經三任市長，市府斥資逾8億元轉型規畫興建具有公托、兒運中心等多功能「美村綜合服務園區」，工程進度逾5成，今天上梁，預計明年底完工，配合單位進駐，預計2026年中開放。市議員憂心，該地緊鄰審計新村，未來園區開放後，新增98個停車位恐不足。

聯勤招待所前身為美軍俱樂部，是全台現存保持最完整的美軍招待所，見證昔日中美協防的歷史。聯勤招待所2006年裁撤後荒廢多年，前市長林佳龍規畫轉型，市長盧秀燕接任後，綜合地方意見拍板推動「美村綜合服務園區」。

建設局長陳大田說，聯勤招待所在前市長胡志強和時任立委的盧秀燕爭取下，國防部同意無償移撥作為社會福利設施用地，但因涉及老樹保護及文資審議，一度暫緩。盧秀燕上任積極推動，最終決定保留聯勤招待所舊有牆面及保護既有樹木51株，以「局部保留、新舊共融」原則改建。

「美村綜合服務園區」1樓規畫親子館、世代共融基地，2樓設婦女發展基地和公設民營托嬰中心；3樓規畫非營利組織和志工發展服務中心；4樓規畫兒童運動中心；另配合地方停車需求，地下3層規畫停車場，提供98席停車位，盼有效紓解周邊停車問題。

國民黨市議員張彥彤表示，聯勤招待所荒廢逾10年，造成髒亂、治安問題，居民困擾多年，如今引進多功能園區，可望帶動周邊生活品質。