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響應世界無車日 新北輕軌9/21、9/22免費搭

中央社／ 新北20日電

為響應世界無車日，新北市交通局今天發起自行車通勤活動，並與新北捷運公司共同推出9月21日與22日持電子票證免費搭淡海輕軌及安坑輕軌活動，鼓勵民眾搭大眾運輸。

新北市政府交通局簡任技正吳政諺今天說，為達成2050年淨零碳排目標，交通局積極推動公共自行車服務、改善自行車道騎乘環境、市區公車電動化；另為響應世界無車日，市府多位機關首長和各區公所人員今天騎自行車，或搭捷運、公車和步行方式通勤，推動「少開車、多搭乘公共運輸」。

吳政諺說，基隆、台北、新北與桃園市去年7月共同推出基北北桃1200都會通定期票，每個月平均購票數達51萬張，每天平均超過131萬人次使用；今年4月基北北桃合作「我的減碳存摺全民運動」，參加人數已突破30萬人，減碳量達2萬4422公噸。

新北捷運 自行車

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