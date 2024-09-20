8億改建「城市舞台」2成座位視線不良 北市議員：票價應折抵

台北市耗資8億元改建「城市舞台」但台北市議員柳采葳近日接獲民眾投訴，到城市舞台觀看舞台劇，座位視線竟遭前方玻璃圍欄阻擋，且售票時未明確告知為視線影響區，觀影體驗極差，呼籲售票單位應明確註明「視線不良區」，並提供票價折抵或安排公益票券區。對此，北市藝文處表示，會將受影響的相關資訊揭露於購票頁面。

城市舞台因設備老舊，110年底休館整建，112年7月重新開幕啟用，2樓及3樓最前排玻璃安全護欄為整修後才規畫設置，城市舞台整修經費7.9億餘元。

柳采葳指出，民眾反映，購買1200元打85折（1020元）的早鳥優惠票，但演出當天才知道3樓座位區第3排1、2號是視線不良區，一半看到玻璃橫面、一半看到舞台「演員的身體看起來被玻璃切成兩半」也有民眾批評，玻璃圍欄反光、接縫處完全擋住視線，感覺遭受詐騙，花錢看劇還要隔著玻璃，感受不佳。

柳采葳表示，她實際察看2、3樓前三排共約198席，高達2成座位都有視線被遮擋的問題。市府應盡快提供改善城市舞台玻璃圍欄遮擋視線的可行性評估，並於購票網站上明確註明「視線不良區」。此外，票價上應有所折抵或安排公益票券區，以此維護觀眾的權益。

藝文處指出，城市舞台整修工程於112年7月啟用，其中觀眾席2、3樓前緣因距離1樓地面高度落差達3.8公尺以上，3樓高達8.3公尺，經設計建築師依建築技術規則相關規定進行法規檢討，需設置110公分以上之欄桿扶手；藝文處為兼顧視線及安全性，是以於該區全面裝設高透度之透明防護玻璃，是符合法規必要之設計。

藝文處表示，針對整修後部分席次因玻璃接縫影響觀賞視線，藝文處邀請演出團隊並發函相關售票平台共同配合因應，將受影響資訊揭露於購票頁面，並針對該區域調整票價或規畫為10元券及公益票券區，現行多數團隊是提供觀眾席2、3樓前兩排較優惠的票價，或不同折數之折扣。