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北市再推青年職涯進修補助 政府幫你出學費、報名費1萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市青年局推出職涯進修補助，協助青年提升自我競爭力，每人最高可享補助1萬元。圖／台北市青年局提供
北市青年局推出職涯進修補助，協助青年提升自我競爭力，每人最高可享補助1萬元。圖／台北市青年局提供

繼加碼青年求職的共享運具及大眾運輸補助，台北市青年局今再祭出「青年職涯進修補助計畫」，凡是在學、待業或在職的北市青年，參加實體或線上課程，最高可享學費及報名費1萬元補助，北市低收入戶或中低收入戶者更能補助至2萬元，以此協助青年提升自我競爭力，奠定堅實基礎。

「青年職涯進修補助計畫」鼓勵青年進修、投資自我，凡設籍北市超過6個月、18歲以上未滿30歲的青年，即可免費參與台北青年職涯發展中心的職涯諮詢服務，和諮詢員共同分析自身職涯競爭力、未來求職或轉職方向。

青年局說，諮詢後3個月內，透過計畫書釐清個人現況與未來職涯展望，便可報名參加相關實體或線上職涯進修或職業訓練課程，最高可獲課程學費及報名費1萬元補助，但須未領有其他機關發的相關補助）。若是北市低收入戶或中低收入戶青年，加碼補助至2萬元。

青年局強調，無論在學、求職或在職者，每人每2年即可以「單一課程」申請補助1次，且因應現今學習型態的轉換，此計畫不僅受理實體課程，合法網路教學業者提供的線上課程也可，盼讓青年在職涯進修有更多元選擇，逐步提升個人年整體競爭力。

詳情可至青年局官網查詢，也可致電台北青年職涯發展中心02-2395-8567或青年局職涯支援科02-2351-4078分機1312詢問。

北市青年局推出職涯進修補助，協助青年提升自我競爭力，每人最高可享補助1萬元。圖／台北市青年局提供
北市青年局推出職涯進修補助，協助青年提升自我競爭力，每人最高可享補助1萬元。圖／台北市青年局提供

北市 職涯發展 青年

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